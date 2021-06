Konzerte in Evangelischer Kirche Witzhelden : Sommerserenaden bringen den Orient nach Witzhelden

Konzerte in Evangelischer Kirche Witzhelden

Tom Daun nimmt die Besucher der Sommerserenaden mit in die märchenhafte Klangwelt des Orients. Er spielt etwa Kompositionen vom osmanischen Hof. Foto: Stadt Grevenbroich

Leichlingen Je 70 Zuschauer können an vier Terminen unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen lauschen. Dabei sind etwa Gitarrist Wilfried Haecker und Tom Daun, der auf der Harfe in den Orient entführt.

() Große Freude in Witzhelden: Wegen der niedrigen Inzidenzwerte können die Sommerserenaden live in der Evangelischen Kirche erklingen. Vom 29. Juni bis 20. Juli 2021 gibt es vier Instrumental-Konzerte (siehe unten), teilt das Kulturbüro mit. Pro Konzert sind rund 70 Zuschauer gestattet. Neben der Anmeldung müssen alle Besucher am Veranstaltungstag einen aktuellen negativen Testnachweis oder Nachweis über die Immunisierung vorlegen. Außerdem ist Maske zu tragen.