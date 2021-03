Corona-Lage in Leichlingen : 72 Covid-19-Erkrankte in der Blütenstadt

Im Kreis gab es in der zwölften Kalenderwoche 62 positive Ergebnisse bei den so genannten Bürgertests. Foto: dpa/Christoph Soeder

Leichlingen/Rhein-Berg Der Kreis und das Landeszentrum für Gesundheit hadern derzeit mit der Technik. Die Zahlen vom Wochenende liefert der Kreis am Montag nach.

Der Rheinisch-Bergische Kreis sagt zu den Zahlen am Montag: Es sei die Zusammenfassung des Wochenendes, die er nun statt der aktuellen Zahlen ausgebe. Samstag war ein technisches Problem im Lagezentrum des Kreises in Bergisch Gladbach aufgetreten, so dass es am Wochenende keine Veröffentlichung der Fallzahlen gegeben habe.