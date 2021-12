Corona im Kreis Viersen : Neuer Rekord-Wert bei Infizierten-Zahlen

Corona-Hotspot: In diesem Altenzentrum in Grefrath-Oedt wurden am Mittwoch zehn Corona-Infizierte registriert, am Dienstag waren bereits vier Corona-Tests positiv ausgefallen. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Die Infizierten-Zahlen so hoch wie nie, erneut mehr Covid-Patienten im Krankenhaus, ein weiterer Todesfall und ein Seniorenheim als Hot-Spot — im Kreis Viersen spitzt sich die Corona-Lage weiter zu.

Die Zahl der Infizierten stieg am Mittwoch auf den neuen Rekordwert von 1546 Einwohnern; 167 Neuinfektionen registrierte das Kreisgesundheitsamt. Allein zehn Neuinfektionen entfielen auf das evangelische Altenzentrum in Grefrath-Oedt, in dem bereits am Dienstag vier Personen positiv getestet wurden. Eine 92-jährige Grefratherin starb an den Folgen ihrer Corona-Infektion. 16 Neuinfektionen wurden in Schulen festgestellt, davon zehn im Westkreis.