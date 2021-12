Coronazahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 2. Dezember 2021) : Drei weitere Todesfälle, Inzidenz erneut stark gesunken

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Morgen drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sackte den zweiten Tag in Folge kräftig ab.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank bis Donnerstagmorgen wie schon am Vortag stark, von 231,8 am Mittwoch zu 204,5 am Donnerstagmorgen. Den NRW-Durchschnitt gibt das Landeszentrum Gesundheit aktuell mit 282,7 an. Bundesweit liegt die Inzidenz laut Robert Koch Institut bei 439,2.