Corona aktuell : Impfaktion für Personal von Schulen und Kitas in Leichlingen

Das Hinweisschild am Leichlinger Rathaus: Kita- und Schulmitarbeiter waren am Donnerstag zur Impfung eingeladen. Foto: Susanne Genath (sug)

Rhein-Berg/Leichlingen Die Impfaktion für Erzieher und Pädagogen in Leichlingen ging am Donnerstag weiter. Nun ist laut Stadt diese Personengruppe erstimmunisiert.

Neuinfektionen 73 im Rheinisch-Bergischen Kreis (Leichlingen: 6)

Aktuell Infizierte 643 (87)

Krankenhäuser 25 Covid-19-Patienten werden zurzeit stationär im Kreisgebiet behandelt, davon drei auf Intensivstationen.

Infektionen seit Pandemie-Beginn 8182 (Leichlingen: 953)

Todesfälle 119 (Leichlingen: 27)

Genesene 7420 (Leichlingen: 839)

Quarantäne 1332 (Leichlingen: 157)

Inzidenz 101,3

Kita-Mitarbeiter In Leichlingen wurden am Donnerstag diejenigen Mitarbeiter von Kitas, Grund- und Förderschulen geimpft, die an der großen Impfaktion in der Balker Aue vor knapp zwei Wochen nicht teilnehmen konnten. Damit ist laut Bürgermeister Frank Steffes diese Personengruppe nun komplett erstgeimpft.

Im Impfzentrum des Kreises wurden laut Kreisverwaltung am Mittwoch 1179 Impfungen durchgeführt, davon 596 mit dem Impfstoff von Astrazeneca und 583 mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Weitere Impfungen finden in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen der Pflege und über mobile Teams statt. „Diese Zahlen werden unter Vorbehalt kommuniziert“, erklärt die Kreisverwaltung.

Tests In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 1759 Corona-Antigentests durchgeführt, neun davon waren positiv. Sie müssen per PCR-Test überprüft werden.

Bürgerhotline Die 02202 131415 ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

(sug)