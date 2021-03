Kostenpflichtiger Inhalt: Bau in Leichlingen läuft nach Plan : Kita Blütenzwerge soll Anfang 2022 öffnen

Vogelperspektive: Die Kita Blütenzwerge Am Büscherhof liegt beim Bau gut in der Zeit. Sie soll Ende des Jahres fertig werden. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Es läuft alles nach Plan: Auf der Baustelle Am Büscherhof geht es mit den Arbeiten am Neubau der Kita Blütenzwerge zügig voran, berichtet die Stadt. Trotz der eisigen Tage in den vergangenen Wochen sei die Fertigstellung des Bauvorhabens für Ende 2021 avisiert.