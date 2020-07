7,33 Stellen mehr : Kreispolizei erhält zusätzliche Polizisten

Leichlingen/Rhein-Berg Die Polizei stockt auf. Die Kreispolizeibehörde erhält in diesem Jahr 7,33 mehr Stellen. Dies hat die neue Personalverteilung des Innenministeriums für die 50 Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen ergeben.

„Bereits das dritte Jahr in Folge erhält nicht nur der der Rheinisch-Bergische Kreis mehr Personalstellen. Die NRW-Koalition ist angetreten mit dem erklärten Ziel, Nordrhein-Westfalen sicherer zu machen. Die Landesregierung geht seit Regierungsantritt gegen die Unterbesetzung der Polizei in unserem Land vor“, fügt Deppe an „Und bereits jetzt sind die Zahlen der Straftaten rückläufig, im vergangenen Jahr gab es insbesondere einen Rückgang bei Straßenkriminalität und Gewaltdelikten.“