Kommunalwahl 2020 : SPD setzt im Wahlkampf auf vier Themen

Unter freiem Himmel im Alten Stadtpark stellte die SPD Leichlingen/Witzhelden die Eckpunkte für ihr Wahlprogramm auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen „Zusammen Leichlingen bewegen“ – mit diesem Motto geht die SPD in den Kommunalwahlkampf. Die Genossen diskutierten ihr Programm jetzt im Stadtpark, zum Beispiel, wie sich die Verkehrswende in einer Wohn- und Pendlerstadt erreichen lässt.

Weniger ist mehr. Diese Lebensweisheit will der Stadtverbands-Vorstand der SPD Leichlingen/Witzhelden beherzigen, wenn er die letzten Abstimmungen für das Wahlprogramm zur Kommunalwahl am 13. September vornimmt, bevor es in den Druck geht. Ein erster Entwurf wurde am Freitagnachmittag von Mitgliedern beider Ortsvereine diskutiert – im Freien, auf der grünen Wiese im alten Stadtpark, wo sich die Hygienevorschriften ohne großen zusätzlichen Aufwand einhalten ließen.

Zu vier verschiedenen Bereichen will man im Wahlkampf Stellung beziehen:

Info Knapp gehaltenes Wahlprogramm Kurze Texte Kurz und prägnant will die SPD ihr Wahlprogramm halten. Fachbegriffe Verwendete Fachbegriffe zum allgemeinen Verständnis darin zu erklären, lehnte Ortsverbands-Vorsitzende Yvonne Göckemeyer ab. Das Programm würde zu lang, und am Ende lese es niemand mehr.

„Zusammen unsere Stadt weiter entwickeln“ ist der erste Punkt der SPD in Blütenstadt und Höhendorf. Sie verspricht ihren Wählern, sich für eine zügige Umsetzung des Innenstadtprojektes am Wupperufer einzusetzen, für den Neubau der Henley-Brücke und das Schaffen von weiterem (bezahlbaren, barrierefreien) Wohnraum sowie die Modernisierung beider Stadtparks und Attraktivierung von Innenstadt und Witzhelden. Leichlingen soll attraktiver Wohnort sein und Naherholung im Grünen bieten. Auf der Liste stehen zudem: öffentliche E-Ladesäulen, Familienparkplätze, weitere Rad- und Wanderwege, Naturtourismus, bessere Vermarktung regionaler Produkte.

Einzelhandel und Gewerbe will man durch gezielte Wirtschaftsförderung und Ansiedelungs-Werbung für fehlende Segmente stärken. Gewerbeflächen müssten verlässlich entwickelt und der Glasfaser-Ausbau vorangetrieben werden.

Beim Bereich „Leben und Lernen“ will man bei der Kinderbetreuung nachbessern durch weiteren Ausbau von Kitas und offener Ganztagsschule und weitere Einführung digitaler Technik. Die Ortskerne sollten kinderfreundlicher werden, etwa durch Aufwertung der Spielplätze. Mit Quartiersarbeit, Unterstützung von freiwilliger Feuerwehr, Vereinen, Sport, Kunst und Kultur, Menschen in Notlagen und entsprechenden Initiativen will die SPD das Zusammenleben in der Stadt stärken. Dazu gehört auch der Umbau des Alten Rathauses zum soziokulturellen Zentrum.

Beim Thema „Mobilität für Morgen“ wurde am meisten diskutiert. Einerseits will man sich für eine grüne Verkehrswende stark und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen, etwa durch bessere Bus-Takte oder S-Bahn-Verlängerung. Andererseits ist man sich in der Partei bewusst, dass Leichlingen eine Wohn- und Pendlerstadt ist und das Auto im ländlichen Raum nicht verzichtbar ist. Ohne ausreichende Parkflächen würden weder Ein- noch Auspendler auf Bus und Bahn umsteigen, so Bürgermeister Frank Steffes.

Und schließlich wurde formuliert: „Kaputtsparen ist keine Lösung.“ Die Stadt müsse investieren, unter anderem in die Beseitigung von Gefahren durch Starkregen oder in den Ausbau des digitalen Services der Stadtverwaltung. Menschen ohne Internet will man im Blick halten, zum Beispiel durch guten Telefonservice.