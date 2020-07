Dieb nutzte „Keyless Go“-Funktion : BMW aus Hauseinfahrt gestohlen

Ein BMW, der mit einer „Keyless Go“-Funktion ausgestattet ist. Hier müssen Autofahrer nur einen Startknopf drücken und müssen keinen Schlüssel mehr einstecken. Foto: dpa/Matthias Balk

Leichlingen Ein böses Erwachen gab es am Mittwoch für einen Leichlinger, der an der Straße Alter Mühlenweg wohnt: Unbekannte hatten in der Nacht zuvor - zwischen 0.30 und 7.30 Uhr - einen weißen 5er BMW aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während die Bewohner im Haus schliefen, nutzten die Täter nach Angaben der Polizei vermutlich missbräuchlich die „Keyless Go“-Funktion des zwei Jahre alten Firmenwagens. Damit können Fahrzeuge auch ohne Schlüssel geöffnet und gestartet werden, sofern sich ein Autoschlüssel mit einem speziell programmierten Chip in der Nähe befindet.

Wer Hinweise zu diesem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei bei der Polizei unter Telefon 02202 2050 zu melden.

(sug)