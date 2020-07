Corona-Pandemie : Danke-Plakate mahnen zu umsichtigem Handeln

Mit der Banner-Kampagne „Danke an alle!“ will die Leichlinger Stadtverwaltung daran erinnern, dass weiterhin Vorsicht nötig ist. Foto: RP/Stadt Leichlingen

Leichlingen In der Blütenstadt gibt es nur wenige Corona-Fälle. Das will die Stadtverwaltung würdigen, rät aber weiter zu Vorsicht. Daran erinnern nun Plakate an viel befahrenen Straßen und frequentierten Fußgängerbereichen in Leichlingen und Witzhelden.

„Danke an alle. Bleibt vernünftig! Haltet zusammen, mit Abstand!“ Das ist zurzeit auf Plakaten im Brückerfeld, an der Trompete, in Witzhelden am Edeka-Parkplatz und an weiteren viel befahrenen Straßen oder frequentierten Fußgängerbereichen in Leichlingen zu lesen.

Der Hintergrund dieser Banner-Kampagne: „Bisher ist Leichlingen gut durch die Krise gekommen, die Fallzahlen bleiben gering, die Bürger verhalten sich vernünftig, vorsichtig und verantwortungsvoll“, erklärt Stadtsprecherin Ute Gerhards.

Dieses Verhalten wolle die Stadtverwaltung würdigen und deshalb öffentlich Danke sagen, gleichzeitig aber auch die Bürger daran erinnern, dass weiterhin Vernunft geboten ist. „Denn was die letzten Wochen galt, ist auch weiterhin wichtig: Abstand halten, Maske tragen, regelmäßig Hände waschen und große Menschenansammlungen meiden. Nicht nur zum eigenen Schutz, sondern auch zum Schutz der Gemeinschaft.“

Die neuen Plakate haben die Banner mit der Aufschrift „Sei auch du ein Lebensretter“ ersetzt, die die Stadtverwaltung getroffen hatte, um die Bürger in der Pandemie zu unterstützen. Darauf lautete der Appell: „Halte Abstand! Wasch die Hände! Bleib zuhause!“

Eine weitere Maßnahme sei die Initiative „Leichlingen hilft“, in der zusammen mit dem Quartierstreff Leichlingen Unterstützung für hilfesuchende Leichlinger in der Corona-Zeit geboten wird, erklärt Ute Gerhards.

