Kundgebung vor Wohnhaus nicht genehmigt : Anti-Reul-Demo muss in Stadtpark ausweichen

Leichlingen Leichlingen (sug) Medienberichten zufolge darf das Bündnis „Forum gegen Polizeigewalt und Repression“ am 8. August ab 13 Uhr nicht vor dem Wohnhaus von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) demonstrieren.

Doch auch dies stößt auf Kritik. Er halte das Vorgehen, am Standort Leichlingen festzuhalten, für falsch, schreibt unter anderem der Leichlinger CDU-Politiker Maurice Winter auf Facebook. Eine Demo vor dem Dienstsitz in Düsseldorf sei angebrachter. „Offensichtlich will man in seine Privatsphäre eindringen beziehungsweise ihn bedrängen.“