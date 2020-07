Kirchenkonzert : „Orgelsommer“ bot schwungvolle Musik der Barockzeit

Leichlingen Statt eines Organisten aus Mailand war diesmal der Wuppertaler Jens Peter Enk in der Evangelischen Kirche an der Marktstraße zu hören. Bei seinem Konzert gab er den Besuchern eine kleine Übersicht über die verschiedenen Klangnuancen der Leichlinger Schuke-Orgel.

Nach einer kernigen Eröffnung mit vollem Werk ließ Jens-Peter Enk im Flötenregister die Vögelchen pfeifen und tirilieren, um die Orgel abschließend noch einmal richtig rauschen zu lassen. Diese lautmalerische sommerlich-leichte Naturbeschreibung, die Dieterich Buxtehude in seinem Präludium und Fuge F-Dur (145) in einen Rahmen von großem Schöpferlob setzte, schien die perfekte Wahl für das große Ferien-Festival in der Evangelischen Kirche an der Marktstraße. Zum vierten Konzert im diesjährigen „Leichlinger Orgelsommer“ war eigentlich ein Gast aus Mailand eingeladen, der seinen Besuch aufgrund der unsicheren Corona-Lage um ein Jahr verschoben hat.