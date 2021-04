Hilden : Kostenfreie Energieberatung im Rathaus

Hilden Vom Keller aus jagt der Heiz-Dinosaurier jährlich fässerweise Öl durch den Schornstein? Realität in gut einem Viertel der NRW-Haushalte, die noch auf den fossilen Brennstoff setzen. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin. Noch mehr, nämlich rund 55 Prozent, heizen mit Gas.

Zahlreiche Gründe sprechen dafür, sich jetzt mit dem Einbau von moderner Heiztechnologie zu beschäftigen: eine zehnprozentige Teuerung von Öl und Gas, das Aus per Gesetz für veraltete Technik und gleichzeitig attraktive Fördermöglichkeiten für die Modernisierung. Klimafreundliche Heizsysteme mit Erneuerbaren Energien lohnen sich aber auch dank geringerer Zusatzabgaben für CO2-Emissionen.

Die kostenfreie Energieberatung der Verbraucherzentrale zu diesem und anderen aktuellen Energiethemen, die einmal monatlich im Hildener Rathaus angeboten wird, findet aus aktuellem Anlass am Donnerstag, 20. Mai, telefonisch statt. Energieberater Thomas Bertram unterstützt von 9 Uhr bis 14 Uhr mit Fachwissen und Tipps zu allen Fragen rund um Heizung und Gebäudehülle. Reservierungen für die jeweils halbstündigen Termine sind telefonisch möglich unter 02173 84925 01 oder unter 0211 33 996 555. Bei der Vereinbarung hinterlassen Interessierte iIhre Telefonnummer. Sie können auch um einen Rückruf über das Formular des Energielotsen der Verbraucherzentrale NRW bitten: www.verbraucherzentrale.nrw/energielotse. Thomas Bertram ruft die Interessierten zur vereinbarten Uhrzeit an.

In Hilden und dem Kreis Mettmann bietet die Verbraucherzentrale im Rahmen der Aktion „Besser Heizen“ des Projekts Energie2020plus der Verbraucherzentrale NRW verschiedene Online-Seminare zu Heizungsthemen an. Auswahl und Anmeldemöglichkeit ab sofort unter www.verbraucherzentrale.nrw/besser-heizen/veranstaltungen. Energieberatung gibt es alternativ auch als Videochatberatung, oder in Form eines Gebäudechecks bei Ihnen zu Hause zum Preis von 30 Euro.