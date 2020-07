Anti-Reul-Demonstranten : Enttäuschung über Kundgebung im Stadtpark

Leichlingen Das Bündnis „Forum gegen Polizeigewalt und Repression“ wirft der Polizei vor, seine Kundgebung mit „fragwürdigen Auslegungen der Corona-Schutzverordnungen“ von Herbert Reuls Wohnhaus fernzuhalten.

Das Innenministerium hat zwar seinen Sitz in Düsseldorf. Dennoch will das Bündnis „Forum gegen Polizeigewalt und Repression“ am Samstag, 8. August, in Leichlingen gegen die Politik von CDU-Innenminister Herbert Reul demonstrieren. Daran hat auch ein Kooperationsgespräch mit der Kreispolizei nichts geändert. „Wir bleiben dabei, dass wir unsere Anliegen in Minister Reuls Heimatort tragen wollen und nicht beispielsweise an seinen Dienstort in Düsseldorf“, schreibt Leila Bumke, nach eigenen Angaben eine Sprecherin des Bündnisses, in einer Pressemitteilung. „Denn der Innenminister ist verantwortlich für die Auswirkungen seiner Politik, auch wenn er nicht im Dienst ist.“