Monheim : Sperrmüllcontainer brennt – Brandstiftung vermutet

Die Feuerwehr war in Monheim im Einsatz. Foto: dpa/Marcel Kusch

Monheim Erneut hat in Monheim ein Müllcontainer gebrannt, diesmal an der Schöneberger Straße. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am frühen Montagmorgen, 28. März, hat ein Sperrmüllcontainer in Monheim gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Das war geschehen: Gegen 2.30 Uhr wurden die Feuerwehr Monheim sowie die Polizei über einen brennenden Sperrmüllcontainer an der Schöneberger Straße auf Höhe der Hausnummer 1 informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.