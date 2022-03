Monheim : Jugendlicher mit Schlagstöcken angegriffen

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Monheim Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall an der Kapellenstraße in Höhe des Abenteuerspielplatzes am Samstagabend. Der Jugendliche wurde nur leicht verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagabend wurde ein 17-jähriger Monheimer von mehreren Personen an der Kapellenstraße in Höhe des Abenteuerspielplatzes unter anderem mit Teleskopschlagstöcken angegriffen und verletzt. Der Jugendliche wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen: Gegen 23 Uhr hielt sich ein 17-Jähriger auf der Kapellenstraße in Monheim auf, in der Absicht, nach Hause zu gehen. In Höhe des dortigen Abenteuerspielplatzes wurde er - nach eigenen Angaben - aus bisher ungeklärter Ursache von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Unmittelbar sei er von der Gruppe unter anderem mit Teleskopschlagstöcken angegriffen worden.

Die vier- bis sechsköpfige Gruppe hätte auch Vierkantbalken mit sich geführt, mit denen sie gezielt auf den Jugendlichen eingeschlagen hätten. Der 17-Jährige konnte sich selbstständig aus der Gewalt der Tatverdächtigen befreien und floh, glücklicherweise nur leicht verletzt, fußläufig in Richtung Busbahnhof „Monheimer Tor“. Hier informierte er seinen Vater, der ihn abholte und nach Hause brachte.

Erst am Folgetag, 27. März, informierte er nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem der Tatverdächtigen vor einem Imbissgeschäft am Ernst-Reuter-Platz in Monheim die Polizei und erstattete Anzeige. Ob eine anschließend auf dem Ernst-Reuter-Platz stattgefundene weitere körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Zusammenhang mit dem vorangegangenen Angriff auf den 17-Jährigen steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen sowohl am 26. März als auch am Sonntag, 27. März, tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim unter der Telefon 02104 9594 6350 in Verbindung zu setzen.

(elm)