Märkte und Aktionen am Wochenende : Frühlingserwachen in Langenfeld

Langenfeld Am Wochenende wird Besuchern in der Langenfelder Innenstadt viel geboten. Ostermarkt, ein Kreativmarkt und Fahrradaktionstag sorgen für Abwechslung und nützliche Informationen.

Das Langenfelder Frühlingserwachen, organisiert von Kommit, dem Marketingverbund für die Stadt Langenfeld , lädt mit Oster- und Frühlingsmarkt, Fahrradaktionstag und Kreativ-Event in die Shopping-Mitte ein. Ein verkaufsoffener Sonntag begleitet die Aktionen: Am ersten Aprilwochenende steht nach zwei Jahren Pause ein umfangreiches Veranstaltungswochenende in der Langenfelder Innenstadt vor der Tür.

Unter dem Titel „Frühlingserwachen“ bieten gleich fünf Organisationen zwei Wochen vor Ostern parallel ein breites Angebot in der Langenfelder City. Beim Frühlingsmarkt des Veranstaltungsservice Ott in der Fußgängerzone schmücken viele Händler das graue Pflaster mit bunten Blumen und fröhlichen Accessoires. Der Markt ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Gartenmöbel und -dekorationen werden genauso zu finden sein wie Kunsthandwerk mit Korb-, Stein- und Holzwaren.

Am Sonntag, 3. April, ist das Parken in den Tiefgaragen der Stadtgalerie und des Marktkarrees, in der Parkpalette an der Turnerstraße am Rathaus, auf dem Parkdeck am Sass.am.Markt und in den übrigen Straßen kostenlos. Am Samstag gilt die bekannte Regel „fünfzig Cent pro angefangene Stunde, Kurzzeitparken frei.“