Freiluftbühne in Langenfeld : „Schauplatz Sommerfrische“ startet bald

Langenfeld Comedians, Zirkus, Poetry Slam – das Freiluftspektakel ist mit einem coronakonformen Programm zurück. Was die Zuschauer in diesem Jahr erwartet.

Ein coronakonformes Freiluftspektakel kommt wieder in die Stadt: Vom 16. Juli bis zum 15. August steigt „Schauplatz Sommerfrische“ auf dem Reusrather Platz und im Langforter Freizeitpark . Veranstalter ist die Schauplatz Langenfeld GmbH. Das Besondere: Das Publikum sitzt mit Sicherheitsabstand an der frischen Luft auf der Wiese. Wer mitmachen möchte, sollte eine Picknickdecke mitbringen.

Den Auftakt macht der Comedian Jürgen B. Hausmann am 16. und 17. Juli jeweils um 19.30 Uhr auf dem Reusrathter Platz. Dort dann fragt der ehemalige Gymnasiallehrer „Küsse, Küste – Küste mit?!“ Die Karnevalslegende schwelgt in Frühlingsgefühlen und Sommerhitze. Hausmann sinniert in seinem Sommerspecial über Liebe in Zeiten von Corona und träumt sich gemeinsam mit dem Publikum in einen richtigen Urlaub mit allen Zipp und Zapp.