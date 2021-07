Prequel zur Triennale : Triennale: Das Ziel war, Neues zu erfinden

Monheim Der Triennale-Sprecher zieht eine begeisterte Resonanz. Das Künstleraufgebot war international, auch die Gäste kamen aus ganz Europa.

Markus Müller, Sprecher der „Monheimer Triennale“, war am Sonntag glücklich. So glücklich, wie man unter Corona-Bedingungen sein kann. 690 verkaufte Tickets an drei Tagen für die Triennale unter dem Titel „The Prequel“ (auf Deutsch „Vorläufer“ zur eigentlichen Triennale). „Wir hätten viel mehr verkaufen können, aber das hat die Pandemie nicht erlaubt“, sagt er. Die meisten der 32 Veranstaltungen fanden auf dem Event-Schiff MS Rheinfantasie statt. Drei im Sojus 7, im Goldenen Hans.