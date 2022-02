Volleyball, Regionalliga : Herten sagt die Partie in Langenfeld wegen Corona ab

Isabelle Pechlof (am Ball) kehrt in den SGL-Kader zurück. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das für Samstag angesetzte Heimspiel der SG Langenfeld in der Abstiegsrunde der Volleyball-Regionalliga gegen den TuS Herten fällt aus: Der Gegner meldet mehrere Corona-Fälle. Bis 25. Februar muss ein neuer Termin gefunden sein.

Die Lage in der Abstiegsrunde hat sich für die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) weiter zugespitzt. Dass die Mannschaft von Trainer Michael Wernitz die sehr schwache Leistung bei der 0:3-Pleite gegen den SC Union Lüdinghausen schnell zur Geschichte machen will, ist kein Wunder. Doch jetzt wurde das Heimspiel am Samstag gegen den TuS Herten kurzfristig abgesagt, weil die Gäste mehrere Corona-Fälle meldeten. „Die Gesundheit geht immer vor“, betont Wernitz. „Der Spielausschuss hat für den Monat Februar eine Sonderregel eingeführt, nach der man ein Spiel aufgrund von gesundheitlichen Problemen mit dem Coronavirus kurz vor der Ansetzung absagen darf.“

Bis zum 25. Februar müssen sich die beiden Kontrahenten aber auf einen geeigneten Nachholtermin einigen. Da fast an jedem Wochenende bereits ein Spieltag angesetzt ist, wird diese Aufgabe keine einfache. „An den spielfreien Wochenenden haben unsere wichtigen Spielerinnen Sarah Brust und Monika Litwin andere Verpflichtungen im Volleyball-Geschäft. Wir streben ein Heimspiel unter der Woche an, auch wenn Herten dann den weiten Weg nach Langenfeld antreten muss“, erklärt der Coach. Das letzte reguläre Spiel der Abstiegsrunde findet für die SGL am 9. April gegen den TPSV Bielefeld statt. Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) legte fest, dass Nachholspiele bis spätestens zum 9. Mai bestritten werden müssen.

Die Langenfelderinnen hatten dem Heimspiel gegen Herten auch deshalb entgegengefiebert, weil sie unbedingt gegen ihre ehemalige Kollegin Silke Althaus antreten wollten. Da sich die erfahrene Mittelblockerin nun aber auch noch einer Operation am Meniskus unterziehen musste und für den Rest der Saison ausfällt, ist ein sportliches Wiedersehen in dieser Spielzeit ohnehin ausgeschlossen.