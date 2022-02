Langenfeld : Ende einer Probefahrt: Ferrari ist nur noch Schrott

Langenfeld (elm) Mit dem Totalschaden eines 100.000 Euro teuren Ferrari F355 GTS endet am Dienstag eine Probefahrt. Glück im Unglück: Der 65-jährige Solinger, der mit dem Sportwagen auf der Haus-Gravener-Straße gegen einen Baum prallt, wird nur leicht verletzt.

Gegen 14.25 Uhr befuhr der Fahrzeugmonteurer, der nach einer Reparatur eine Probefahrt mit dem Ferrari unternehmen wollte, die Haus-Gravener-Straße in Richtung Langenfeld. Wie die Polizei berichtet, kam er in Höhe des dortigen Segelflugplatzes aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug nach rechts ab und stieß gegen einen Baum. Der 65-Jährige wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der über 20 Jahre alte Ferrari musste abgeschleppt werden.