„Schwierige Aspekte beleuchten“ Monheim sagt Filmabend mit marokkanischer Generalkonsulin kurzfristig ab

Die Stadt Monheim hat das für diesen Donnerstag, 8. Juni, geplante „Filmfestival“ anlässlich des 60-jährigen Bestehens des deutsch-marokkanischen Anwerbe-Abkommens abgesagt. Grund sei der Rückzug eines beteiligten Filmteams, teilte die Stadt kurzfristig mit. Eigentlich sollten die beiden Dokumentationen „Der unendliche Weg“ (über die erste „Gastarbeiter“-Generation) und „Die Farben des Bleibens“ (aus einer weiblichen Perspektive) in der Aula am Berliner Ring ihre Premiere haben. In Anwesenheit der Generalkonsulin des Königreichs Marokko, Loubna Ait Bassidi, und inklusive Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.