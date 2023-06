Langenfeld Wirtschaft Nimbus ist jetzt Mehrheitseigner bei Dücker

Im September 2022 überraschte die Dücker Group ihre Kunden und Mitarbeiter mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens. Das 1848 als Schmiede und Schlosserei gegründete Traditionsunternehmen mit damals fast 400 Mitarbeitern entwickelte sich in Jahrzehnten zu einem geschätzten Anlagenbauer für Fördersysteme, hauptsächlich für die Wellpappenindustrie. Trotz eines Jahresumsatzes von rund 90 Millionen noch in 2021 machte ein ganzes Bündel von nicht vorauszusehenden Faktoren im Zusammenhang mit Covid die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens notwendig (siehe Info). Die schleppende Abwicklung und Abrechnung der laufenden Projekte erforderte höhere Bürgschaften und einen zusätzlichen Finanzierungbedarf, so dass die beteiligten Banken „unruhig“ wurden und zum Schutzschildverfahren rieten. Schon damals zeigte sich Geschäftsführer Markus Dücker optimistisch. „Dücker ist Technologieführer in der Branche, und wir haben Aufträge für die nächsten anderthalb Jahre“.