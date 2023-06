Fronleichnam Prozessionen und Pfarrfeste in Langenfeld und Monheim

In Langenfeld findet die Fronleichnamsprozession diesmal in Reusrath statt. Die Feier der Kirchengemeinde St. Josef und Martin beginnt mit einer Heiligen Messe um 10 Uhr auf dem Reusrather Platz vor der Kirche St. Barbara. Bei der anschließenden Prozession durch Reusrath gibt es zwei Stationen: an der Ecke Heerstraße/Gartenstraße und an den Grundmauern der alten Kirche am Markt. Die Prozession zieht durch folgende Straßen: Heerstraße – Gartenstraße – Wiesenstraße – Trompeter Straße – Am Markt – Trompeter Straße. Sie endet mit dem Schlusssegen vor St. Barbara. Willkommen sind besonders auch die Kommunionkinder mit ihren Eltern. Die Anwohner am Prozessionsweg sind eingeladen, ihre Häuser zu schmücken.