Materialermüdung vermutet Erneuter Rohrbruch am Groendahlschen Weg

Der erste Wasserrohrbruch konnte am Dienstagnachmittag behoben werden. Die Reparatur des zweiten Defekts dauerte bis kurz vor Redaktionsschluss noch an. „Wir hoffen, bis zum frühen Abend alles behoben zu haben und die umliegenden Häuser wieder mit Trinkwasser versorgen zu können“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer am Mittwoch.