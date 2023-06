Für ein schöneres Langenfeld Neue Vorschriften für Händler und Gastronomen

Der Vorbau einiger Imbisse wirkt abschottend. Billigware wird lieblos und unordentlich auf Europaletten dargeboten. Eine bunte Vielfalt von Auslagen, Aufstellern und Möbeln fügen sich zu einem unruhigen Bild. Manch einer wünscht sich hier eine ordnende Hand, etwa für die Schoppengasse. In Zeiten, in denen Online-Shops dem örtlichen Einzelhandel das Geschäft streitig machen, kommt es um so mehr darauf an, den Erlebnischarakter und die Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu stärken, sagt das Citymanagement der Stadt Langenfeld. Deshalb möchte die Stadtverwaltung nunmehr die Nutzung öffentlichen Raumes mit einer „Gestaltungssatzung“ steuern, die bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen greift. Einen ersten Entwurf stellte Citymanager Jan Christoph Zimmermann kürzlich im Planungsausschuss vor.