Schützenfeste 2023 in Langenfeld und Monheim Die ersten Schützenfest-Termine stehen

Langenfeld (pc/og) Die Freunde es Sommerbrauchtums in Langenfeld stehen schon in den Startlöchern. Bei der St.-Sebastinaus-Schützenbruderschaft Langenfeld Reusrath steht der Termin für das Ausschießen der Könige, der Jungprinzen und Jungprinzessinnen, Schülerprinzen und Schülerprinzessinnen (in Tracht). Es beginnt bei Axel Courage am Samstag, 13. Mai, Beginn ist um 14.30 Uhr. Das Eröffnungs- und Frühlingsvogelschießen in Langenfeld-Reusrath wird bei bei Esther und Hubert Marleaux an der Rennstraße am Samstag, 27. Mai, ab 15 Uhr ausgetragen. Das Schützenfest selbst ist in Reusrath vom 18. bis 21. August 2023 geplant. Herbstvogelschießen/Abschlussschießen in Langenfeld-Reusrath bei Axel Courage am 23. September ab 15 Uhr. Ihr Oktoberfest feiern die Langenfeld-Reusrather Schützen in ihrem Heim am 2. Oktober.