Ministerin bringt Förderbescheid Tierheim Hilden erhält 25.000 Euro vom Land

Das Tierheim Hilden, das der Tier- und Naturschutzverein Hilden betreibt, wird finanziell immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Auch durch die gestiegenen Energiekosten infolge des andauernden Ukraine-Kriegs haben die Einrichtung stark beansprucht. Das Einzugsgebiet ist groß. Denn sie nimmt nicht nur Fundtiere aus Hilden auf, sondern auch aus den Kreisstädten Monheim, Langenfeld, Erkrath und Mettmann. Um die Tierheime in den Krisensituationen zu unterstützen, hat die NRW-Landesregierung ein Sondervermögen eingerichtet. Insgesamt stehen 1,5 Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung. Pro Einrichtung können einmalig maximal 25.000 Euro beantragt werden. Das Tierheim Hilden war am Dienstag das erste, das sich über den Förderbescheid in Höhe von 25.000 Euro freuen konnte. „An 365 Tagen im Jahr kümmern sich haupt- und ehrenamtlich Engagierte um die vielen Tiere, versorgen sie und vermitteln ihnen ein neues Zuhause. Es ist uns ein besonderes Anliegen, auch die Tierheime in ihrer besonderen Arbeit zu unterstützten“, sagte Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, die den Förderbescheid zur Energiekostenbewältigung am Dienstag persönlich an das Tierheim Hilden übergab. „Genau hier wird das Geld benötigt.“