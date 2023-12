Handball, Regionalliga SGL muss zweigleisig planen

Am Samstag endet für die SG Langenfeld ein zumindest zum Ende hin turbulentes Handball-Jahr. An der angespannten Lage wird sich für den Tabellenletzten der Regionalliga Nordrhein nichts ändern, womöglich aber am Blick auf die Lage. Gibt es beim Heimspiel gegen MTV Rheinwacht Dinslaken (17 Uhr, Sporthalle am Konrad-Adenauer-Gymnasium) ein versöhnliches Ende und einen Sieg, oder eine Niederlage und die große Krise?