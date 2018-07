Monheim Radweg Rheinpromenade Falschfahrer

Monheim Der unmittelbare Rheinblick verleitet viele Radfahrer, den Radweg entlang der Rheinpromenade entgegen der Fahrtrichtung zu nutzen - das ist gefährlich.

„Eine weitere Beschilderung ist dort nicht möglich, weil die Straßenverkehrsordnung hier eindeutige Regeln vorgibt, alles anderer wäre eine Überbeschilderung“, sagt Manfred Hein vom Bereich Straßen und Kanäle. Einzig an der Einmündung Krischerstraße sei die Situation momentan noch unübersichtlich, weil der Anschluss in Richtung Kapellenstraße wegen der Baustelle am Rheinkiesel noch nicht fertig sei. Der Radweg aus Richtung Hitdorf, der in Höhe der Marienkapelle durch eine Senke geführt wird, wird danach auf die Straße geleitet werden. Denn vor dem Rheinkiesel bleibe nur Platz für einen schmalen Fußweg. Hinter dem Kreisel Krischerstraße werde der Radverkehr dann wieder auf den östlichen Radweg geführt. Dieser Abschnitt solle noch fußgängerfreundlicher umgestaltet werden.