Monheim Die Osterferien-Aktionen sind gratis.

Das Mona Mare bietet ab Montag, 15. April, gratis Osterferien-Animationen für Kinder an. An den Werktagen heißt es um 14 Uhr: Mattenlaufen. Um 15 Uhr folgt dann Kinder-Zumba (Wassertanzen). Weitere Infos zu den Angeboten des Mona Mare an der Kurt-Schumacher-Straße 2 gibt es unter www.monamare.de.