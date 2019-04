Monheim : Monheim hat auch einen Anleger für Frachtschiffe

Der Rheinanleger vor Uniferm wird kaum wahrgenommen. Johannes van der Pas kümmert sich um die Anlage. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Im Stadtsüden halten ausschließlich Kähne mit Melasse für die Herstellung von Hefeprodukten. Auftraggeber ist die Firma Uniferm.

Der riesige Poller ragt wie ein Galgen in die Luft. Vor der Hefefabrik Uniferm an der Grenze zu Hitdorf machen zehnmal im Jahr riesige Schiffe fest. Sie liefern Rohstoffe, die zur Herstellung des Treibmittels benötigt werden. „Der große von den beiden Pollern ist mit einem Hebekran ausgestattet, der den schweren Schlauch aufs Schiff hebt. Dort wird er an den Tank mit Rohrzuckersirup (Melasse) angeschlossen“, erläutert der Chemiker und Sicherheits-Chef Dr. Johannes C. van der Pas. Vom Schiff fließt die Melasse durch Rohre, die unter der Straße verschwinden und direkt ins Werk führen.

Zehnmal im Jahr machen Frachtschiffe aus Rotterdam oder Amsterdam am Uniferm-Anleger fest und liefern jeweils 2000 Tonnen Rohrzuckermasse für die Hefe-Produktion. Das macht 20.000 Tonnen. „Rund 100.000 Tonnen Melasse verarbeiten wir in einem Jahr zu unterschiedlichen Hefesorten“, erläutert van der Pas. Die fehlenden 80.000 Tonnen Rohstoff kommen per Lastwagen an. „Das schafft viel Lkw-Verkehr“, weiß van der Pas. Und er rechnet. „Bei einer Ladung von 25 Tonnen pro Lkw macht das 3200 Anlieferungen.“ Und das ganze geht dann noch einmal umgekehrt. „Wir verarbeiten unsere Rohstoffe komplett und schicken tonnenmäßig wieder genauso viel Fracht aus dem Werk heraus, wie als Rohstoff hereingekommen ist.“ Bis 2009 sei auch Melasse über die Bahnschienen ins Werk gelangt. „Pro Waggon waren das 80 Tonnen“, sagt van der Pas. Auch wenn die Schienen seit einem Jahr stillgelegt sind, wolle das Unternehmen sich die Option offen halten, diese im Bedarfsfall zu reaktivieren. Das sagt van der Pas vor allem mit Blick auf den Zustand der Autobahnen, insbesondere das Leverkusener Kreuz.

Info Der Hafen und sein Meister Biografisches Seit 1993 arbeitet Dr. Johannes C. van der Pas bei Uniferm. Zuvor hat er als Molkulargenetiker gearbeitet. Anlagen Der Chemiker betreut nicht nur die Hafenanlage, sondern auch das eigene Heizblockkraftwerk, das auch Bayer Crop Science mit Energie beliefert. Darüber hinaus verfügt Uniferm über einen eigenen Brunnen.

Da sei es gut, dass ein großer Teil über den Fluss transportiert wird. Die Anlegestelle an der Buhne (oder Kribbe) vor dem Werk, hat van der Pas auf Wunsch des Wasser- und Schiffahrtsamtes aufschütten lassen. „Wir sind für die Unterhaltung der Anlegestelle zuständig.“ Etliche Tonnen Basalt hat er dafür benötigt. „Wir stehen als Betreiber des Anlegers ständig im Kontakt mit dem Monheimer Ordnungsamt, das die Hafenangelegenheiten regeln muss“, sagt van der Pas. Das „Mini-Hafenamt“ informiert und wacht über die Einhaltung neuer Gesetze oder EU-Richtlinien, die den Schiffsverkehr betreffen.