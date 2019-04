Lokale Wirtschaft : Maurer erhalten mehr Geld

Die Branche brummt: Viel zu tun haben Beschäftigte auf dem Bau. Jetzt steigt der Mindestlohn für Maurer, Zimmerer und Straßenbauer auf 15,20 Euro pro Stunde, so die IG BAU. Foto: IG BAU

Kreis mettmann Facharbeiter erhalten nun mindestens 15,20 Euro pro Stunde.

(elm) Es gibt mehr Geld für Maurerund Co.: Die 321 Bauunternehmen im Kreis Mettmann müssen Facharbeitern nun mindestens 15,20 Euro pro Stunde zahlen. So hoch ist seit März der Mindestlohn in der Branche. Auch angelernte Kräfte haben damit Anspruch auf 43 Euro mehr im Monat, wie die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mitteilt. Die Lohnuntergrenze ist für alle Baubetriebe ein Muss. Sie beschäftigen nach Angaben der Arbeitsagentur im Kreis 3.590 Menschen.