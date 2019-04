Langenfeld/Monheim : Vorsicht: Jungtiere in Wald und Feld

Langenfeld/Monheim Der Hegering bittet Spaziergänger, Hunde an die Leine zu nehmen und selbst auf den Wegen zu bleiben.

Eine tödliche Bedrohung fürs Wild sind die Autofahrer. Uwe Unselm, stellvertretender Hegeringleiter in Langenfeld, weiß genau, wo der Wildwechsel in Langenfeld stattfindet: „Im Bereich Wasserburg Haus Graven/Segelflugplatz, Haus-Gravener-Straße oder am Winkelsweg in Wiescheid und an der Bergischen Landstraße.“ In Monheim hat Mario Nießen, ebenfalls stellvertretender Hegeringleiter, den Bereich Knipprather Straße/Schleiderweg ausgemacht: Da ist ein starker Wildwechsel von einem Wald in den anderen.“ Klar ist auch, wann die meisten Unfälle passieren – in der Dämmerung, „beim Wechsel auf die Sommerzeit. Wenn die Autofahrer morgens und abends eine Stunde früher in der Dämmerung unterwegs sind.“