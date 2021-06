Unternehmen in Monheim : Firma Eichholz baut neue Halle

Unternehmen in Monheim

Monheim Das Bauprojekt ist mit einem symbolischen Spatenstich gestartet. Bis Frühjahr 2022 entsteht ein multifunktionales Betriebsgebäude.

Das Monheimer Unternehmen Eichholz Wasser∙Wärme∙Wohlfühlbäder investiert im Gewerbegebiet „Am Knipprather Busch“ in den Neubau eines Betriebsgebäudes. Das Bauprojekt ist mit einem symbolischen Spatenstich gestartet. Auf einer Gesamtfläche von etwa 1300 Quadratmetern, so erläutert Horst Eichholz junior, soll ein multifunktionales Betriebsgebäude mit Flächen für Werkstatt, Lagernutzung und Verwaltung entstehen.

„Wir werden einen Teil des Gebäudes selbst beziehen“, kündigt Horst Eichholz, der sich 2014 selbstständig gemacht hat, an. Die zusätzlichen gewerblichen Flächen für weitere Firmen will er vermieten, zwei Interessenten hat er schon. „In Monheim etwas zu finden, ist gar nicht so einfach“, hat er selbst erfahren. Durch die flexible Nutzbarkeit des neuen Gebäudekomplexes würden die jeweiligen innerbetrieblichen Funktionsabläufe „optimal unterstützt“, wirbt er für sein Flächenkonzept.