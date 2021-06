Standort Langenfeld : Picnic beliefert 55.000 Kunden mit Lebensmitteln

Langenfeld Im März ist der Lieferdienst am Winkelsweg eingezogen und expandiert. 200 Arbeitsplätze sind an dem neuen Standort schon geschaffen worden – 500 sind bis Ende des Jahres geplant.

(og) Nachdem NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst im März das dritte und bisher deutschlandweit größte Auslieferungs-Center des Online-Supermarkts Picnic am Winkelsweg in Langenfeld eröffnet hat, zieht der Lieferdienst eine erste Bilanz: Über 55.000 Kunden werden von dem neuen, 16.500 Quadratmeter großen Center aus mit frischen Lebensmitteln versorgt, teilt das Unternehmen mit. Täglich würden vier Verteilstellen und neun Städte von Langenfeld aus beliefert. Dazu gehören Düsseldorf, Erkrath, Hilden, Kaarst, Leverkusen, Meerbusch, Monheim, Neuss und Solingen. 200 neue Arbeitsplätze sind an dem neuen Standort schon geschaffen worden – insgesamt 500 sind bis Ende des Jahres geplant. Dies haben Bürgermeister Frank Schneider und Wirtschaftsförderer Thomas Zacharias zum Anlass genommen, sich das so genannte Fullfillment-Center anzuschauen.