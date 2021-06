Derzeit keine Rheinquerung ab Leverkusen-Hitdorf : Schaden: Fähre außer Betrieb

Leverkusen-Hitdorf Treibgut könnte einem Antrieb der Hitdorfer Fähre geschadet haben. Die kann deshalb derzeit nicht eingesetzt werden. Ab Freitag soll sie den Betrieb wieder aufnehmen, sagt die HGK.

Die Rheinfähre in Hitdorf ist derzeit außer Betrieb. Laut Häfen- und Güterverkehr Köln (HGK) gibt es einen Schaden an einem der Antriebe, möglicherweise durch Treibgut verursacht. Die Fähre muss zur Reparatur in die Werft. Es handele sich aber keineswegs um einen größeren Schaden, versichert ein Sprecher der HGK auf Anfrage.