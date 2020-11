Kolumbien-Hilfe aus Monheim : Basar fällt aus: Spenden für Hilfsprojekt erwünscht

Monheim Der Adventsbasar der Pfarrgemeinde St. Gereon fällt Corona bedingt aus. Und damit fehlen Erlöse. Deshalb erneuert die Gemeinde ihren Spendenaufruf zu Gunsten der Projekte der „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ in Bogota.

(og) Barbara Thomas, Sprecherin des Basarteams, und Katharina Niemeyer, „Schatzmeisterin“ appellieren an die Gemeindemitglieder: „Helfen Sie mit einer großzügigen Spende, dass die ,Schwestern vom armen Kinde Jesu’ in Kolumbien auch weiterhin ihre karitative Arbeit fortführen können.“ Das Team der Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius hat jedes Jahr den Basar im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus zu Gunsten der Schwestern in Kolumbien organisiert. Dort werde die Lage der Bevölkerung immer schwieriger, heiße es in Berichten. Ein Schutz vor der Pandemie sei kaum möglich.