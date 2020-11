Brauchtum in Rheurdt : Das Martinsfest fällt nicht komplett aus

Die Mitglieder des Arbeitskreises Eine Welt vor der St. Nikolaus Kirche Rheurdt. Foto: St. Martinus

Rheurdt Anders als sonst wird in diesem Jahr rund um den 11. November der Heilige St. Martin nicht durch die Städte und Dörfer reiten. Viele werden die leuchtenden Laternenzüge vermissen. In Rheurdt wird das besonders bei Kindern beliebte Fest allerdings nicht komplett ins Wasser fallen.

Die Martinskomitees aus Rheurdt und Schaephuysen hatten bereits im August in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, die Martinszüge wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Auch auf die Haussammlungen wurde aus diesem Grund verzichtet. Dennoch möchten die Verantwortlichen einen Teil dazu beitragen, dass die Tradition am Leben erhalten bleibt – wenn auch anders als gewohnt. „Viele von uns werden mit Sicherheit den Gesang der Kinder und die vielen leuchtenden Laternen vermissen“, heißt es in einer Mitteilung der beiden Komitees.

Dank der großen Spendenbereitschaft der vergangenen Jahre könne man dennoch allen Kindergarten- und Grundschulkindern einen Weckmann überreichen. In den Kindergärten und der Grundschule würden alle Verantwortlichen eine Form finden, in der den Kindern die Martinsgeschichte und die Tradition der Laternenumzüge vermittelt werden könne. Doch auch die Bürger seien dazu aufgerufen, ihren Teil beizutragen und am Martinstag (11. November) mit Anbruch der Dunkelheit entlang der traditionellen Zugwege, aber auch in allen anderen Straßen, Laternen aufstellen.

Info Arbeitskreis Eine Welt Rheurdt Seit vielen Jahren arbeitet der AK Eine Welt Rheurdt mit der Action Medeor zusammen. Die Ureinwohner der Philippinischen Insel Mindoro sind besonders stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen, da sie vom staatlichen Gesundheitssystem ausgeschlossen sind.

Bereits am Sonntag, 8. November, von 11 bis 17 Uhr, findet eine einzigartige Tauschaktion an der St.-Nikolaus-Kirche in Rheurdt statt. Auch der Arbeitskreis Eine Welt Rheurdt, als Veranstalter des beliebten Martinsmarkts im Burgerpark, hatte bereits im Vorfeld entschieden, den Markt in diesem Jahr abzusagen. Ersatzlos gestrichen werden soll er aber nicht. Mit tatkräftigen Unterstützung aus zahlreichen Vereinen, Gruppen, Schule und Kindergärten wird es in diesem Jahr einen „Martinsmarkt to go“ geben, eine Tauschaktion unter dem Motto: „Sparstrumpf gegen Martinstüte“. 500 Martinstüten werden durch die teilnehmenden Gruppen mit zahlreichen guten Gaben bestückt. Die Tüten werden am 8. November gegen eine Spende an der St.-Nikolaus-Kirche zum Tausch angeboten. „Die Spende darf – getreu dem Motto – auch gerne in einem Sparstrumpf übergeben werden. Jeder Spender kann selbst entscheiden, wie sehr er den Sparstrumpf füllen möchte“, so Dietmar Schäfers vom Arbeitskreis Eine Welt. „Wir hoffen aber natürlich auf großzügige Spenden in diesen Zeiten.“ Jeder Einzelne sei von der Corona-Pandemie betroffen; der eine mehr, der anderer weniger – je nach Beruf, Branche und Lebenslage. Und bei manch einem habe sich durch Verzicht auf Urlaub, Reisen oder Feiern der hauseigene Sparstrumpf gut gefüllt. „Mit der Tauschaktion am 8. November können wir damit ganz einfach Gutes tun, hier vor Ort und anderswo, und gleichzeitig holt man sich ein Stück Martinsmarkt nach Hause“, so die Organisatoren.