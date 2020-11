Corona-Ticker : Monheimerin (63) ist gestorben – Infizierte an zwei Langenfelder Schulen

Langenfeld/Monheim Der Kreis meldet am Dienstag 936 nachweislich infizierte Menschen (24 mehr als am Montag). Gestorben ist eine 63-jährige Monheimerin. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreisgebiet auf 106 (darunter 8 Langenfelder und 6 Monheimer).

In der Jahrgangsstufe 7 des Langenfelder Konrad-Adenauer-Gymnasiums ist ein Schüler positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt hat darauf Kontaktquarantänen für 32 Schüler und einen Lehrer angeordnet. An der Prismaschule wurden ein Lehrer und zwei Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen positiv getestet. Das Gesundheitsamt prüft den Umfang einer Kontaktquarantäne. Von den 936 Covid-19-Kranken wohnen in Erkrath 62 (Gesamtzahl unverändert; 11 Neuerkrankungen), in Haan 43 (-5/2), in Heiligenhaus 69 (+6/9), in Hilden 123 (+7/14), in Langenfeld 78 (+13/27), in Mettmann 65 (-7/7), in Monheim 78 (-5/12), in Ratingen 131 (-1/16), in Velbert 223 (+19/36) und in Wülfrath 64 (-3/4). 3167 (+113) Menschen gelten als genesen. In Kliniken sind 6 Langenfelder und 2 Monheimer; in Quarantäne 302 Langenfelder und 347 Monheimer. Neuinfektionen-Inzidenz: 190,7 (+21,8).