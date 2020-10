Fußball, Oberliga : SFB verabschieden sich vorzeitig in die Zwangspause

SFB verabschieden sich vorzeitig in die Zwangspause

Monheim Das für Samstag terminierte Pokalspiel des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg beim Bezirksligisten Fortuna Bottrop fällt wegen Corona-Fällen beim Gegner aus. SFB-Trainer Salah El Halimi bedauert den Lockdown vor allem für die Kinder und Jugendlichen, hat aber aufgrund der drastischen Infektionszahlen Verständnis.

Am Mittwochabend erreichte Salah El Halimi ein Anruf des Präsidenten von Fortuna Bottrop. „Er teilte mir mit, dass es Corona-Fälle in der Bottroper Mannschaft gibt“, berichtet der Trainer der Sportfreunde Baumberg (SFB). Das für Samstag geplante Pokalspiel in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Bezirksligisten fällt daher aus. „Vor allem mit Blick auf die kommende Woche, wenn der Spielbetrieb dann wieder komplett ruht, hätten wir die Partie gerne noch absolviert – auch als Abschluss“, betont El Halimi.