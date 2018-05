Langenfeld/Dresden: Langenfelder singen in Dresden

Langenfelder singen in Dresden

Zu seinem 25-jährigen Bestehen gönnte sich der Kammerchor einen kurzen Auftritt in der Frauenkirche. Foto: Verein

Langenfeld/Dresden 25 Jahre ist der Kammerchor Langenfeld jetzt alt - und zu diesem Jubiläum hat er sich mit einem besonderen Gesang beschenkt: mit einem Auftritt in der Dresdner Frauenkirche!

Seine Jubiläumstour startete der Chor bei bestem Wetter. Einen ersten Halt gab es in Eisenach mit einer kurzweiligen Führung durch die geschichtsträchtige Wartburg, vom mittelalterlich "Sängerkrieg" über Luther bis Goethe. Dresden selbst wartete auf mit seinem Reichtum an imposanten Elbschlössern und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten. Das Glanzlicht für den Chor war indes der kurze Auftritt in der Frauenkirche. Zahlreiche Besucher lauschten und spendeten begeistert Applaus - für die Chorgemeinschaft ein bewegendes Erlebnis. Bei einer Tagesfahrt durch das Elbsandsteingebirge besuchten die Langenfelder die Feste Königstein, die Bastei sowie Schloss Pillnitz. Daneben kamen auch Spaß und Geselligkeit nicht zu kurz. Den Abschluss bildete ein beeindruckender Besuch mit Weinverkostung des Sächsischen Staatsweingutes Schloss Wackerbarth.