Langenfeld : Square Dance Verein sucht Mittänzer - auch Sportmuffel

Langenfeld Der Square Dance Verein Swinging Grasshoppers Langenfeld sucht Mittänzer. Square Dance ist ein Volkstanz aus den USA. Jeder Tanzschritt wird von einem Caller angesagt. Probetrainings gibt es an den Freitagen 1. und 8. Juni jeweils um 19.15 Uhr beim dreistündigen Clubabend im evangelischen Gemeindezentrum in Langenfeld-Reusrath an der Martin-Luther-Kirche (Trompeterstraße 36). Wer mag, kann direkt mitmachen. Erst mal gucken ist aber auch in Ordnung. Ab Freitag, 15. Juni, bietet der Verein die so genannte Class an, einen Einsteigerkurs für zukünftige Square Dancer. Der Kurs geht über sieben Monate. Für die erste Kurshälfte (zwölf Tanzabende) beträgt die Gebühr 70 Euro. Für wen ist das was? Der Verein sagt: "Selbst leidenschaftliche Nichttänzer und auch Sportmuffel dürften sich angesprochen fühlen, da Square Dance kein größeres technisches Geschick erfordert."

www.grasshoppers-langenfeld.de

(bine)