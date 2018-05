Langenfeld/Monheim : Unbekannte demolieren Zaun und Lieferwagen

Langenfeld/Monheim Ein unbekannter Fahrer hat am vergangenen Dienstag, mit seinem schwarzen Pkw einen Holzzaun an der Jahnstraße 82 beschädigt und ist dann einfach weitergefahren. Zeugen beschreiben den flüchtigen Fahrer als zwischen 30- und 40-jährig. Der Pkw soll rote Felgen haben. Die Tatzeit liegt zwischen 18.15 und 18.45 Uhr. Hinweise an die Polizei unter Telefon 288-6310.

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag, zwischen 0.20 und 16.30 Uhr, an der Klappertorstraße in Monheim. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen weißen Mercedes Sprinter vorne links und fuhr dann weg. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Klein-Lkw unmittelbar vor der Hausnummer 47. Der Flüchtige müsse von der Grundstücksausfahrt des Hotels in den geparkten Sprinter gefahren sein, vermutet die Polizei. Hinweise an die Polizei unter Telefon 9594-6350.

(elm)