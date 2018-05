Lokalsport: Baumberger wechselt ins Reich der Mitte

Gerade noch auf der Baumberger Bank und bald in der Millionenstadt Kanshun zu Hause: Marco Ketelaer freut sich auf die Herausforderung. Foto: Ralph matzerath

Monheim Torwart-Trainer Marco Ketelaer lässt sich für ein Jahr beurlauben und geht für den FC Schalke 04 nach China.

Sie haben als Team perfekt funktioniert, doch ihre Wege trennen sich bald. Salah El Halimi hört nach dieser Saison aus privaten Gründen als Cheftrainer des Fußball-Oberligisten SF Baumberg auf (SFB). Dass sein Co-Trainer Francisco Carrasco in der bisherigen Funktion bleibt, ist inzwischen festgezurrt. Dafür zieht es aber den bisherigen Torwart-Trainer zieht es weit weg: Marco Ketelaer geht ab September für ein Jahr nach China, um in der 3,5-Millionen-Stadt Kanshun für die "Knappen-Fußball-Schule" des Bundesligisten FC Schalke 04 zu arbeiten. Die Zeit in Baumberg hat er genossen: "Wir sind sehr gut miteinander ausgekommen." El Halimi gibt das Kompliment sehr gerne zurück: "Es war überragend. Marco hat eine unheimliche Ruhe. Ich glaube, da könnte ein Tsunami kommen - er würde trotzdem nicht unruhig werden."