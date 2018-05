Langenfeld: Auf der Hundemesse blüht die Liebe zu Bello und Wuff

Langenfeld An der Stadtgrenze zu Langenfeld boten Aussteller jetzt Halstücher, Magnetsteine und Therapien fürs Tier.

Fellnasen, Herrchen und Frauchen zog es jetzt in die Hunde-Grundschule an der Duderstädter Straße in Düsseldorf-Hellerhof unweit der Stadtgrenze zu Langenfeld. Allerdings nicht um "Platz" und "bei Fuß" zu trainieren. Hundetrainerin Sylvia Spelsberg hatte zum Frühlingsfest und zu ihrer ersten Hunde-Messe eingeladen. Auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Gelände waren Spiel, Entspannung und Informationen rund um die Experten im Schnüffeln angesagt.