Langenfeld : Solarenergie schützt das Klima

Langenfeld Die Stadt Langenfeld ist Vorreiter bei der Nutzung von Sonnenenergie. Schwerpunkt ist die Haus-zu-Haus-Beratung.

Auf 1500 Hausdächern in Langenfeld sind inzwischen Solaranlagen installiert. Ein Erfolg, auf den Bürgermeister Frank Schneider stolz ist. Schließlich hat er schon „sehr früh auf das Thema gesetzt“ und seine Initiative, das „1000-Dächer-Programm“, vor zehn Jahren gestartet. „Aktuell haben wir fast 800 Photovoltaik-Anlagen und rund 700 Solarthermie-Anlagen in Betrieb“. Elf Millionen Kilowattstunden Solarstrom werden so jährlich in der Stadt produziert. „Damit sind wir Vorreiter im Kreis Mettmann“, fügt der Klimaschutzbeauftragte Jens Hecker hinzu.