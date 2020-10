Unfall : Zwei schwer Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei dem Unfall an der Bahnstraße wurden zwei Menschen verletzt. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Langenfeld (og) Scher verletzt worden sind zwei Menschen bei einem Unfall an der Einmündung Immigrather Straße/Bahnstraße. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitag gegen 16.30 Uhr war laut Polizei eine 50-jährige Langenfelderin mit ihrem VW auf der Immigrather Straße in Richtung Bahnstraße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache übersah sie an der Einmündung den Opel eines 19-jährigen Hildeners, der aus ihrer Sicht von links kam und stieß mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen einen auf der Mittelinsel stehenden Baum und gegen eine Warnbake geschleudert. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.