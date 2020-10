Musikantenviertel : Archivar beschreibt die Anfänge des Musikantenviertels

Monheim Monheim Viel Applaus für VHS-Vortrag: Renommierte Musiker und Komponisten wie Bach, Beethoven oder Mozart würden vermutlich in ihren Gräbern rotieren, sollte man sie als profane Musikanten bezeichnen.

Wie 1959 die Erschließung des Monheimer Musikantenviertels begann, hat Stadtarchivar Michael Hohmeier in seinem gut besuchten und sehr anschaulichen Vortrag in der VHS Monheim gezeigt. Rund ein Viertel des Publikums wohnt selbst in dem Viertel, und ist offenbar sehr an der Entstehungsgeschichte des dynamisch gewachsenen Quartiers, das heute 31 Straßennamen umfasst, interessiert.