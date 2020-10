Kostenpflichtiger Inhalt: Langenfelder Surf-Attraktion macht Schule : Die Welle bekommt Konkurrenz

So sehen Surfanlagen des Unternehmens „Wavegarden“ aus – wie hier in Bristol. Foto: Wavegarden/Elakari/Wavegarden

Langenfeld Johannes Sühs hatte den richtigen Riecher, als er 1976 die Wasserskibahn eröffnete. Die Zahl der Surfparks wächst beständig. Jetzt soll gut 50 Kilometer entfernt am Elfrather See in Krefeld ein Surfpark entstehen – bis 2023. Investor und Projektentwickler ist die Monheimer Elakari GmbH mit Sitz an der Rheinpromenade.